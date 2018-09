publié le 27/09/2018 à 21:18

Une phrase qui lui colle à la peau. Le 29 août dernier en déplacement au Danemark, Emmanuel Macron avait déclaré : "Le peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement, le gaulois réfractaire aux changements".



L'emploi des termes de "gaulois réfractaire" pour définir les Français avait provoqué un tollé dans l'opposition mais aussi dans l'opinion publique. À tel point que le président de la République avait du s'expliquer. Il avait à l'époque invoqué "un trait d'humour".

Un mois après ces propos, Emmanuel Macron est à nouveau interrogé sur cette déclaration. Dans Quotidien, le président de la République explique : "Le peuple français, je l'ai dit parfois avec humour ça a été mal compris, ce n'est pas la même chose que le peuple danois. C'est une erreur et je l'assume".

"Une erreur de votre part ?", demande le journaliste. "Non, c'était une erreur de le réduire comme ça parce que ça nourrit justement toutes ces espèces de confusions. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant ça ? J'opposais le gaulois réfractaire au luthérien bien ordonné. C'est dire qu'il y a une identité des peuples et donc de dire : moi je crois que chaque peuple a son identité et cette identité, elle se construit dans un dialogue avec les autres dans le respect de nos valeurs".



Le chef de l'État ajoute : "Nous sommes Français, nous avons des spécificités, des choix, un droit, une histoire, une langue qui n'est pas la même que les autres. Par contre, notre histoire, ce qui nous a fait Français, c'est un rapport à l'universel".

Emmanuel Macron revient sur sa formule polémique du « Gaulois réfractaire au changement ».

