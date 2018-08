publié le 30/08/2018 à 19:30

Emmanuel Macron se trouve de nouveau au cœur de plusieurs polémiques ces derniers jours. Tout d'abord, on reproche au chef de l'État d'avoir dit hier à Copenhague que les Gaulois sont réfractaires au changement. Une phrase qui n'est pas choquante, puisque c'est vrai. Les Français adorent la nouveauté, les têtes nouvelles, adorent les idées nouvelles, mais en général ça ne dure pas.



En revanche, les réformes, les changements, ils n'aiment pas. Dans toute notre Histoire on l'a vu, dès qu'il s'agit de modifier les retraites, de toucher à une grande entreprise publique, d'approcher l'Éducation nationale, immédiatement on assiste à une levée de bouclier et à un conflit social. Dans les pays voisins, ça se passe par négociations et consensus, mais chez nous, il faut du théâtre social. C'est comme ça.

Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, Emmanuel Macron est celui qui justement voudrait mettre fin à cette situation. Il s'est fait élire en disant que l'on peut faire des réformes. À Copenhague, il l'a dit avec le sourire et non pas avec arrogance et mépris comme on a pu l'entendre. Mais c'est une erreur de parler de politique sur le ton de l'humour, car la classe politique française n'a pas du tout le sens de l'humour. L'ironie peut-être, l'humour jamais.