Vidéo de Macron avec McFly et Carlito : "On cherche où est le message politique"

publié le 24/05/2021 à 08:09

On a beaucoup vu Emmanuel Macron la semaine dernière : en terrasse pour le déconfinement ou sur les réseaux sociaux avec en particulier, cette vidéo à l'Elysée avec McFly et Carlito. La vidéo mise en ligne hier matin a déjà été vue 7,5 millions de fois depuis hier matin. Mais d’où est venue l’idée de cet échange improbable sur YouTube ?

L'hiver dernier, Emmanuel Macron avait lancé un défi aux deux youtubeurs : ils devaient réaliser une vidéo pour promouvoir les gestes barrière et s'ils obtenaient 10 millions de vues, il les inviterait à l'Elysée pour un concours d'anecdotes. Ce qui fut dit fut fait. Assez disruptif comme on dit chez les macronistes.

Emmanuel Macron n'est pas le premier président qui essaie de "faire jeune". Vous vous souvenez peut-être de François Mitterrand, disant au journaliste Yves Mourousi que le mot "branché" était déjà dépassé, ou de Jacques Chirac qui avait eu du mal à dialoguer avec des jeunes pourtant sélectionnés par ses communicants.

Quel est le message politique derrière cette vidéo ?

L'époque a changé, l'objectif reste le même. Emmanuel Macron est en permanence très actif sur les réseaux sociaux des jeunes. Il en connaît les codes : il intervient de préférence sur des sujets consensuels, comme la sensibilisation à l'autisme, en commentant les posts d'autres utilisateurs qui sont flattés d'avoir été remarqués par le président. Et l'audience est énorme auprès de la cible visée.

La vidéo d'hier, quand même c'est du jamais vu. Une des forces d'Emmanuel Macron c'est qu'il est aussi à l'aise devant MacFly et Carlito que dans un sommet européen. C'est donc plutôt réussi sur la forme et parfois drôle : la limite de l'exercice, c'est qu'on cherche où est le message politique que le président cherche à délivrer et comme le but du jeu, c'est essayer de faire douter l'autre, qu'il doit se demander si ce qu'on lui raconte est vrai ou faux, je me demande si sous couvert d'humour, le président ne se tire pas une balle dans le pied, alors même qu'une partie des citoyens ne croit plus à la parole politique.

Un manque de cohérence

Il y a une des anecdotes de Carlito, qui raconte qu'il a conduit sous l'emprise de "substances", comprenez après avoir fumé du cannabis. Peut-être pris par le jeu, le président ne réagit pas. Pourtant, la lutte contre le trafic de stupéfiants, il en a fait "la mère de toutes les batailles". En réalité, l'anecdote est fausse, selon Carlito, n'empêche il y a de quoi désarçonner jusqu'aux plus fervents supporters d'Emmanuel Macron. Ses détracteurs dénonceront au choix, l'abaissement de la fonction présidentielle, ou une opération de com pour masquer un maigre bilan.

Enfin, le nombre de vues est impressionnant. Pour les uns, ça rend Emmanuel Macron cool et sympa, d'ailleurs sa cote de popularité remonte en flèche chez les 18-24 ans. D'autres trouvent ça démagogue. Y a-t-il un gain politique à ce genre d'opération ? J'en doute, il ne faut pas oublier que cette tranche d'âge est celle qui vote le moins et qu'un selfie, ce n'est pas un bulletin de vote.