VIDÉO - Christiane Taubira danse en duplex à la télévision, se croyant hors antenne

Alors que l'ancienne Garde des sceaux était l'invitée en duplex de Laurent Delahousse pour "20h30 le dimanche", le 24 mai, France 2 a fait apparaître Christiane Taubira en train de danser lors d'une performance sur la musique de David Bowie.

En fin d'émission Laurent Delahousse et Clémentine Célarié, invitée en plateau se sont offerts un moment d'art avec une vidéo du danseur de l’Opéra Garnier Hugo Marchand sur Let’s Dance.

Christiane Taubira, qui était encore en duplex de Guyane et entendait la chanson de David Bowie sans pouvoir visionner la performance, s'est laissée aller à quelques pas de danse. Cette séquence a été retransmise sur France 2, sans qu'elle ne s'en aperçoive tout de suite. Lors du retour sur le plateau, Laurent Delahousse a souri de la situation : "Et on a retrouvé Christiane Taubira qui dansait en Guyane". Ce qui n'a pas manqué de surprendre l'ancienne ministre : "C'est maintenant qu'il me dit que j'étais à l'antenne !", s'est-elle amusée.

Merci Christiane Taubira (et Hugo Marchand) pour ce moment. 😂 pic.twitter.com/jUochzmBcs — Thomas Tuvignon (@tomtuv) May 24, 2020