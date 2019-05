Le chèque déplacement devrait-il être obligatoire ?

publié le 07/05/2019 à 13:53

L'écologie doit être incitative et pas seulement punitive. Alors que le dernier rapport de l'ONU rappelle l'urgence de préserver notre planète et sa biodiversité, le gouvernement envisage de rendre obligatoire la prime de mobilité pour tous les salariés, une indemnisation pour leur trajet domicile-travail. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a promis une décision définitive d'ici un mois et demi, ce mardi 7 mai sur RTL.



Le "chèque déplacement" est une "bonne idée" mais la rendre "obligatoire est mauvaise idée", estime François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Si vous rendez "les choses obligatoires" alors "c'est un impôt, une taxe de production de plus", déclare-t-il. "La liberté d'entreprise se retrouve écornée", selon lui. "Quand l'entreprise est en mesure de récompenser ses salariés, de les motiver par l'évolution positive du pouvoir d'achat, elle le fait. Mais si ça vient d'une façon unilatérale, ça coince", affirme-t-il.

Par exemple, François Asselin se demande ce que va dire un maire qui constate que "les entreprises de sa commune incitent par un chèque mobilité leurs salariés à habiter loin de sa commune". Pour lui, la solution c'est de verser cette prime à des "cas spécifiques" comme "un salarié qui ne peut pas déplacer sa famille parce que son épouse travaille dans une autre commune".