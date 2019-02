publié le 03/02/2019 à 13:31

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 3 février, la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau appelle à une Europe plus forte face aux scandales sanitaires tel que celui de la viande de bœuf frauduleuse en provenance de Pologne, issue d'un abattage illégal et dont près de trois tonnes ont été exportées dans l'UE.



"C'est un scandale polonais", affirme la ministre avant de déplorer : "Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'Europe, ce sont les autorités sanitaires nationales qui ont pour responsabilité de lutter contre les fraudes". Cela nous est arrivé en France, "avec les lasagnes au cheval", rappelle-t-elle, "c'est une raison de plus pour vouloir une Europe plus efficace".

"Nous demandons une force européenne d’inspection sanitaire, précise Nathalie Loiseau, les Français ont le droit de savoir ce qu'il y a dans leur assiette, quelle est la qualité de l'air qu'ils respirent et celle de l'eau qu'ils boivent".

En appelant à donner l'Union européenne "une responsabilité qu'elle n'a pas encore", la ministre souligne, tout de même, que "nous sommes l'espace le plus protégé au monde". Et d'ajouter : "Pour l'année 2013, on a recensé 40.000 scandales sanitaires en Chine. En Europe, pour la même année, on en comptait 40".