publié le 22/07/2019 à 15:58

Tels des enfants-roi, les petits Parisiens ont eu droit à un privilège ce lundi 22 juillet. Pour une journée, le château de Versailles leur a été spécialement réservé. Et dès l'arrivée, les premières enfants sont impressionnés par les dorures. En tout, 2 400 enfants des centres de loisirs parisiens ont visité le château en compagnie de comédiens costumés.

Il faut dire qu'à l'époque les rois avaient la folie des grandeurs, peut-être même un peu trop ne peuvent s’empêcher de remarquer les enfants : "J'aime bien c'est joli mais il a abusé sur les dorures !"

Pour mieux se rendre compte de la vie de château, les comédiens racontent aux petits visiteurs l'histoire d'un prince capricieux en quête d'une femme digne de lui. Des détails de la vie de la Cour, de l’étiquette ou encore de la journée du roi transparaissent derrière les mots, les codes et les rythmes du conte.



Comédiens en costume, conteurs et médiateurs sont mobilisés pour les aider à percer les secrets de la vie à la Cour au fil d’un parcours dans l’appartement du roi, histoire de permettre à ces enfants d’appréhender par eux-même l’histoire de Versailles de manière pédagogique et ludique. Les faire rêver tout en leur faisant découvrir la chambre du Roi Soleil ou la célèbre galerie des Glaces aux 357 miroirs.

Ces visiteurs d'un jour ont aussi arpenté les jardins du parc de Versailles ouverts spécialement pour eux.