"Va voir ta mère", quand Mélenchon s'emporte contre un manifestant

publié le 29/01/2020 à 17:18

Habitué aux frasques, Jean-Luc Mélenchon l'a de nouveau prouvé ce mercredi 29 janvier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Le chef de file de La France Insoumise (LFI) s'est emporté face à un manifestant, rapporte Le Figaro.

Alors qu'il était dans le cortège, l'ancien candidat à la présidentielle se fait interpellé par un manifestant, salarié d'EDF : "Il faut que vous veniez nous soutenir". Une requête pressente, qui n'a pas vraiment été du goût de Jean-Luc Mélenchon, qui est allé chercher quelques mètres plus loin le député de LFI, Éric Coquerel.

Le député signal alors au manifestant que Jean-Luc Mélenchon, est "partout depuis le 5 décembre". Le salarié de l'entreprise d’électricité n'est pas vraiment convaincu par ces propos et rétorque. Il dit regretter de ne voir les cadres insoumis "que sur les plateaux de télévision", toujours selon le quotidien.

Il n'en fallait pas plus pour irriter le chef des insoumis et lui faire perdre patience. Jean-Luc Mélenchon clos alors la conversation par un "D'accord, allez va voir ta mère" avant de partir.

"Va voir ta mère" répond @JLMelenchon à un manifestant qui le traite de "politicien comme les autres".



Bonne ambiance pour cette #greve29janvier 😂 pic.twitter.com/QUD25fQ6rV — Le marcheur Auvergnat (@LeMarcheurAuv) January 29, 2020