Une députée RN se plaint d'une amende pour excès de vitesse et se fait reprendre sur Twitter

"Bienvenue dans la réalité". Sur son compte Twitter, Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire, a réagi au tweet de Béatrice Roullaud, très agacée d'avoir été visée par une amende pour excès de vitesse. Le véhicule de l'élue RN de Seine-et-Marne a été contrôlé à 56 km/h par un radar au lieu des 50km/h autorisés. Coût de la sanction : 135 euros.

"Vitesse retenue 51 km/h (...) La nouvelle façon de prélever des impôts. Il faut bien trouver de l'argent et de préférence sur ceux qui roulent et qui travaillent", a affirmé Béatrice Roullaud sur son compte Twitter le 23 décembre dernier. Et cette prise de position n'a pas été du goût de tout le monde.

"Vous rouliez à 56 km/h au lieu de 50 km/h, soit 6 km/h au-dessus de la vitesse tolérée. Ça s'appelle tout simplement LA LOI. Celle que nous votons et que nous devons nous-mêmes très strictement respecter. Comme tous nos concitoyens", a réagi Quentin Bataillon. Le député européen Pierre Karleskind a, lui, proposé à Béatrice Roullaud d'"ouvrir une cagnotte Leetchi".

