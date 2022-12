Assurance chômage : débat tendu entre un membre de la CGT et un sénateur Renaissance

La colère ne faiblit pas chez les syndicats depuis vendredi 23 décembre, après l'annonce par le gouvernement d'un projet de décret visant à réformer à nouveau l'assurance chômage. Cette modification prévoit une réduction de 40% de la durée d'indemnité si le taux de chômage passe sous la barre des 6%.

Pour en débattre, Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, et Denis Gravouil, responsable emploi et chômage à la CGT étaient invités sur RTL, ce mardi 27 décembre. Le responsable syndical dénonce tout d'abord le fond de la réforme portée par le gouvernement : "réduire de plusieurs mois l'indemnisation des chômeurs, c'est vraiment les renvoyer vers la pauvreté et le RSA très vite." L'annonce du vendredi 23 décembre a été une nouvelle mauvaise surprise pour Denis Gravouil.



La majorité veux réformer pour "remettre les français au travail"

"La CGT a boycotté une grande partie de ce cycle de négociation" rétorque Xavier Iacovelli. Pour le sénateur de la majorité, "l'annonce de la diminution de 40% de la durée d'indemnité a bien été annoncée le 21 novembre en présence de la CGT, et confirmée le lendemain en conférence de presse." Denis Gravouil s'insurge : "C'est quand même fou de mentir comme ça à l'antenne." Pour lui, "l'annonce a été évoquée dans une interview", mais pas devant les syndicats, et pour une application possible "fin 2023, si le chômage est en dessous de 5%."

Un article paru le 21 novembre dans Le Parisien, reprenant les propos du ministre du Travail Olivier Dussopt, relaye effectivement une annonce de sa part d'une baisse de 40% de la durée d'indemnité. Cette diminution est prévue dans le cas où "le taux de chômage atteint les 5%" a précisé le ministre dans cet article, un plancher qui a été revu à la hausse dans l'annonce gouvernementale du 23 décembre, pour atteindre 6%.

"Des économies sur le dos des chômeurs" pour la CGT

Xavier Iacovelli poursuit, en défendant le bien-fondé de la réforme du gouvernement : "Nous avons aujourd'hui 400.000 postes vacants, nous avons plus de 7% de chômeurs, donc on voit bien qu'il faut trouver une solution pour remettre les Français au travail." Il ajoute : "si on baisse la durée de l'indemnité, c'est parce que l'on constate que dans les trois premiers mois, on a un taux d'employabilité et de retour à l'emploi qui est beaucoup plus fort."

Denis Gravouil marque son désaccord complet : pour lui, cette réforme "est un véritable saccage de l'assurance chômage. Ça ne va créer aucun emploi, c'est pour faire des économies sur le dos des chômeurs. " Il prévoit des conséquences négatives à cette réforme : "C'est incroyable que la priorité du gouvernement soit d'enfoncer les gens dans la pauvreté, puisqu'il y a aussi une réforme du RSA qui est prévue."

