Un professeur de français soupçonné d'avoir violé 50 enfants en Asie

publié le 05/04/2019 à 19:53

Les enquêteurs français viennent peut-être d'arrêter un prédateur sexuel. Un professeur de français âgé de 51 ans a été interpellé et mis en examen à Besançon (Doubs) il y a quelques jours. Il est soupçonné d'avoir violé une cinquantaine d'enfants en Asie.



Le suspect avait déjà été arrêté le 4 février dernier à Bangkok, en Thaïlande, où son cas avait été largement médiatisé. Le professeur de français avait été arrêté dans sa chambre d'hôtel en flagrant délit. Sur son lit, se trouvaient deux jeunes garçons de 13 et 14 ans, ainsi qu'une caméra, des boites de préservatif et du viagra.

Il avait passé plusieurs jours en détention avant d'être relâché. Son passeport en poche et sentant que son avenir en Thaïlande pouvait s'assombrir, il avait décidé de quitter le pays et de revenir en France sans faire de vagues.

L'ambassade de France, prévenue au cours de sa détention, avait alerté la justice française. Suivi à la trace dès son retour en France la semaine dernière, l'homme a été interpellé à Besançon le 30 mars.



Sur son téléphone, les policiers français découvrent des dizaines de photos et de vidéos dans lesquelles le quinquagénaire se met en scène avec de jeunes garçons.



Les enquêteurs français estiment qu'il aurait pu faire une cinquantaine de victimes. Désormais, la police va retracer son passé en Thaïlande, mais aussi en Inde, en Malaisie et aux Philippines. Des pays qu'il a régulièrement visités ces dernières années.