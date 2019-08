publié le 27/08/2019 à 11:45

Après 36 ans de mandat, un maire de la Sarthe a décidé de ne pas se représenter pour les élections municipales de 2020. Un signe de lassitude quant à l'exercice de ses fonctions ? Non, mais des menaces de mort à son égard, qui se sont multipliées ces derniers temps. Entre les mois de mai et juin 2018, Régis Valienne a reçu trois lettres aux propos sans équivoque, lui demandant de "choisir son cercueil" ou de "compter les jours qui lui reste à vivre".

"En 5 mandats, jamais je n'avais reçu de tels courriers", a expliqué l'élu à Ouest-France "mais je peux vous dire que lorsque l'on reçoit ça, on regarde à droite, à gauche et en face en sortant de la maison, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière".

Cette affaire est une nouvelle illustration des difficultés auxquelles font face les maires. Un sujet très présent ces dernières semaines, depuis le décès de Jean-Mathieu Michel durant l'exercice de ses fonctions.

La relation entre maire et administrés change

Dans son numéro du 27 août, Le Télégramme est parti à la rencontre des élus du Pays de Brest. Tous les maires interrogés constatent une recrudescence de l'agressivité à leur égard. Pourtant, certains relativisent, l'un d'entre eux se dit, par exemple, agacé par le "discours misérabiliste ambiant".

Pour Christian Calvez, maire de Plouvien depuis 1995, si les administrés en demandent plus en plus "c'est parce que les choses changent". "Aujourd'hui, on est un peu plus le dernier recours. [...] Il n'y a, par exemple, plus de curés pour assurer cette fonction", a-t-il ajouté au quotidien breton.