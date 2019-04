Brigitte et Emmanuel Macron dans leur résidence secondaire au Touquet (illustration)

publié le 20/04/2019 à 11:28

Le couple Macron viendra-t-il passer le week-end de Pâques dans sa résidence secondaire du Touquet (Pas-de-Calais) ou est-ce une mesure de sécurité en raison des "gilets jaunes" ? La villa des Macron fait en tout cas l'objet d'un important dispositif de surveillance depuis hier, comme l'a constaté La Voix du Nord.



Important, mais discret, souligne le quotidien régional. Ainsi les fourgons de gendarmerie qui stationnent habituellement face à la villa, avenue Saint-Jean, ne sont plus là. En revanche, des gendarmes sont postés aux entrées des rues et devant la maison du couple présidentiel. La Voix du Nord note également la présence de sept fourgons dans une allée située non loin.

Alors ce déploiement a-t-il été mis en place en prévision de la venue des Macron ou est-ce une simple précaution alors que les "gilets jaunes" manifestent pour le 23e week-end consécutif. Il faudra peut-être attendre un peu pour savoir.