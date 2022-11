Le mois sans tabac fait-il vraiment baisser le tabagisme ?

Le Mois sans Tabac débute ce 1er novembre. Ce mardi midi, le site de l'opération comptait près de 130 000 inscrits. Tous les ans depuis 2016, ce challenge personnel et collectif incite à abandonner la cigarette pendant 30 jours. Selon Santé publique France, participer au Mois sans Tabac multiplie par 5 ses chances d'arrêter de fumer définitivement, une fois qu'on a passé ce cap des 30 jours.

C'est l'effet de groupe qui permet en premier lieu de stimuler la motivation des participants. Les tabacologues recommandent donc de se lancer ce défi à plusieurs, pour se soutenir les uns les autres lors des moments difficiles.



Aujourd'hui, plus de 13 millions de Français sont fumeurs, mais la moitié d'entre eux dit vouloir arrêter. Le Mois Sans Tabac peut servir de déclencheur.

Un quart des Français disent fumer tous les jours

Si un Français sur 4 fume quotidiennement, la tendance est quand même à la baisse. En effet, dans les années 1970, près de 60% des hommes fumaient, contre 35% en 2018. Cependant, cette baisse s'est interrompue et depuis 2019, le nombre de fumeurs stagne.

Si l’on regarde le panorama des fumeurs en France, on remarque que les plus précaires sont les plus touchés par le tabagisme. Ils sont 2 fois plus nombreux à fumer que les catégories plus aisées, et la moitié des chômeurs se déclarent fumeurs.

Le gouvernement cible particulièrement la consommation de tabac chez les jeunes. Le 13 octobre dernier, lors de la présentation de la stratégie décennale de l’État contre le cancer, Emmanuel Macron a fixé un cap : que ceux qui auront 20 ans en 2030 soient une "génération sans tabac". Un objectif ambitieux car aujourd'hui, un quart des jeunes de 17 ans fument tous les jours.

Cependant, chez les jeunes aussi, la tendance est encourageante : selon les derniers chiffres de Santé publique France, 6 lycéens sur 10 déclarent avoir déjà fumé une cigarette. Au début des années 2000, on était à 8 sur 10, et la consommation de tabac chez les jeunes ne cesse de baisser depuis 20 ans.

Le paquet de cigarettes bientôt à 11€

Tous les spécialistes s'accordent à dire que l'augmentation du prix du tabac reste la méthode la plus efficace pour faire baisser le tabagisme. En 2017, après 4 années de stabilité avec un paquet à 7 euros, le gouvernement avait décidé d'augmenter progressivement son prix, pour atteindre la barre symbolique des 10 euros, en novembre 2020.

Et une nouvelle hausse est d'ores et déjà prévue : Mi-octobre, Bercy a annoncé que le paquet passera à 11 euros d'ici 2 ans., avec une première hausse de 50 centimes en 2023, puis une seconde, de 35 centimes, en 2024.

Le tabac cause 73.000 morts chaque année

Cela représente 1 décès sur 8 dans l'hexagone. Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans notre pays.



Un quart des cancers répertoriés chaque année en France sont dus au tabac, et c'est même la cause de plus de 80% des cancers des poumons. Fumer favorise aussi des maladies cardiovasculaires. Selon les études, une cigarette par jour seulement multiplie par 3 le risque de faire un infarctus.



Si vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez appeler le 39 89, le numéro dédié et gratuit pour pouvoir échanger avec un tabacologue. Il vous conseillera sur la meilleure méthode pour vous, selon votre consommation. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet Tabac Info Service, ou télécharger l'application pour smartphone. Vous y trouverez notamment des outils pour calculer combien vous coûte votre consommation, ainsi que des témoignages d'anciens fumeurs pour conserver votre motivation.

