Total renonce à sponsoriser Paris-2024 : "Pas une bonne idée", selon Macron

publié le 07/07/2019 à 19:59

Emmanuel Macron a estimé dimanche 7 juillet que le désengagement de Total pour sponsoriser les Jeux olympiques de 2024 en France, sous la pression de la maire de Paris Anne Hidalgo, n'était "pas une bonne idée" parce que l'entreprise aurait pu "aider à financer des Jeux verts". "Ce n'est pas une bonne idée", a tranché le chef de l'État, interrogé sur franceinfo sur le renoncement du groupe pétrolier annoncé début juin.

La veille au micro de RTL, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait également réagi à cette décision. "On parlait d'un engagement très important pour le groupe : plus de 100 millions d'euros. Écoutez, il n'était pas question à mes yeux que Total puisse être le sponsor des Jeux olympiques de Paris contre l'avis de la maire de Paris", avait-il expliqué, regrettant qu'"à travers ces JO on aurait pu démontrer que Total n'était pas que pétrolier".

Et d'ajouter : "Il n'y a pas de polémique avec Anne Hidalgo. Je respecte les avis de chacun. On parlait d'une somme importante... Mais nous avons eu l'occasion de montrer notre solidarité vis-à-vis de la ville de Paris à travers Notre-Dame (le groupe a fait un don de 100 millions après l'incendie de la cathédrale, ndlr). Et donc pour moi, le débat est clos", avait conclu Patrick Pouyanné.

Emmanuel Macron a regretté des "leçons de morale": "C'est plus facile d'écarter de l'argent privé en donnant des leçons de morale que d'en trouver, donc maintenant on doit mobiliser collectivement tous les financeurs français", a-t-il affirmé.

Fin mars, Anne Hidalgo avait écrit au patron du Comité d'organisation des Jeux olympiques de 2024, Tony Estanguet, pour réclamer des Jeux exemplaires sur le plan environnemental et n'ayant en particulier pas recours à des sponsors actifs dans les énergies fossiles, un courrier qui visait clairement Total, sans le nommer.

"Qu'il y ait des entreprises qui polluent, c'est le cas, mais je vais pas expliquer à tous les salariés de Total en France qu'ils ont un travail qui n'est pas digne", a expliqué Emmanuel Macron dimanche. "Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique, il faut les aider à cela. Et si Total peut mettre de l'argent pour aider à financer des Jeux verts et peut mettre de l'argent pour aider à financer la transition, c'est une bonne chose", a-t-il argué.

Tous les financeurs sont "bienvenus", a assuré Emmanuel Macron. Certes, a-t-il précisé, ils "doivent être exemplaires sur le plan environnemental et sur le plan de l'inclusion c'est absolument essentiel, mais derrière on doit mobiliser toutes nos entreprises pour qu'elles aident à financer, mais pas avec leur cahier des charges, avec le nôtre".