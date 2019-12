publié le 16/12/2019 à 08:55

Les groupes terroristes du Sahel, liés notamment à Daesh, sont en train de constituer "un arc" vers le Tchad et le Nigeria, qui pourrait "remonter" jusqu'au Proche-Orient, a mis en garde dimanche le chef de la diplomatie française.

"Cette menace (jihadiste, ndlr) est là, permanente et il y a un arc de groupes terroristes qui est en train de se constituer", a déclaré Jean-Yves Le Drian dans l'émission Questions politiques sur la radio France Inter.

Selon le général Pierre de Villiers, "Jean-Yves Le Drian a parfaitement raison". "Aujourd'hui, on voit bien que le terrorisme descend vers le sud et se développe avec des mouvements très différents des uns et des autres. Il faut le combattre et la présence du dispositif Barkhane est essentielle sur ce plan".

Et d'ajouter : "On a gagné beaucoup de guerres ces dernières années mais on a généralement, perdu les paix. Il faut du développement, de l'eau, de l'électricité du bonheur et un peu plus de coopération internationale et notamment européenne". L'armée française doit-elle rester en opération au Mali ? "Il faut apprendre la patience. La patience est l'école du soldat", répond-il.