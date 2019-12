publié le 03/12/2019 à 08:51

La taxe carbone doit-elle faire son retour ? "Il faut un prix au carbone", plaide Laurent Fabius à l'antenne de RTL, ce mardi 3 décembre. "Aujourd'hui, vous avez un système où quand vous polluez, vous ne payez pas cette pollution. Alors que par ailleurs, il y a des subventions aux énergies fossiles. C'est le monde à l'envers", explique-t-il.

C'est pourquoi celui qui est à l'origine de la COP21 en France préconise que le "prix des énergies fossiles soit plus hauts" et qu'on "aide les énergies renouvelables". "On l'a bien vu dans le mouvement des 'gilets jaunes', ce prix au carbone doit être accompagné socialement", ajoute-t-il.

Comment ? "Il y a l'idée de la transition juste, c'est-à-dire accompagner la transition sur le prix du carbone par des chèques climat, des aides aux régions en difficulté et des aides aux industries qui peuvent être mises en difficulté. On ne peut pas séparer un mouvement sur la lutte contre le réchauffement climatique, d'une action très importante de justice sociale", explique Laurent Fabius.