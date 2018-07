publié le 25/02/2018 à 15:05

Le géant du lait Lactalis a déposé la semaine dernière les comptes de plusieurs dizaines de ses sociétés au tribunal de commerce de Laval, lundi 19 février. Les comptes publiés concernent notamment les sociétés Lactalis Services Management, Lactalis Investissements ou Lactalis Logistique, selon les annonces parues mercredi 14 février au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), révélées par le quotidien Ouest-France.



Plusieurs dizaines de comptes annuels de diverses sociétés ont été ainsi déposés, dont les plus récents portent sur l'exercice 2016. Les comptes consolidés du groupe restent cependant inaccessibles.

Au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI Stéphane Travert estime que Lactalis doit "se mettre en conformité avec la loi Sapin II. Il faut publier vos comptes. J'apprécie le fait qu'une partie ait été déposée auprès du tribunal de commerce, mais il faut aller plus loin. Et là dessus, nous ne lâcherons et ne céderons rien".