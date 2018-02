publié le 25/02/2018 à 14:21

Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Selon, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, "les Français sont prêts à payer un tout petit peu plus cher pour un certain nombre de produits, à partir du moment où on leur dit que c'est du local et un produit de qualité".



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 25 février, le ministre ajoute qu'"en même temps, nous avons le souci constant du pouvoir d'achat des consommateurs, bien sûr que non, nous n'aurons pas une flambée des prix. L'encadrement des promotions seront portés des produits agricoles et uniquement sur cela. Certains veulent nous faire croire que tous les produits augmenteront (...) ce n'est pas vrai".

Stéphane Travert insiste à nouveau : "Le consommateur ne perd pas. On aura lisser les prix". Le ministre de l'Agriculture annonce aussi la fin du "un acheté, un gratuit". Pourquoi ? "On dévalorise le produit. Sur l'année 2016, on a perdu plus d'1,5 milliard de valeur. Cette somme ne rentre dans les poches de personne. Les consommateurs ont perdu cette somme aussi, puisque [les produits] ont baissé en terme de qualité et nous l'avons vu à travers un certain nombre de scandale".