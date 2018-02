publié le 25/02/2018 à 14:57

Le glyphosate continue de semer la discorde dans les rangs du gouvernement. En particulier entre Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie, et Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture.



Ce dimanche 25 février, dans Le Journal du Dimanche, Nicolas Hulot a indiqué : "Je ne suis pas buté et personne ne doit être enfermé dans une impasse : si dans un secteur particulier ou une zone géographique, certains agriculteurs ne sont pas prêts en trois ans, on envisagera des exceptions". Il ajoute aussi : "Mais si on arrive à se passer du glyphosate à 95%, on aura réussi".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 25 février, Stéphane Travert a assuré : "Nous sommes dans une cohérence totale. Aujourd'hui, le président de la République avait dit que la France doit être devant sur ce chemin (...) J'ai toujours parlé d'une trajectoire d'accompagnement des agriculteurs. Il faut travailler sur ces changements de pratique. Le président de la République a été clair : tant qu'il n'y aura pas de substitution (au glyphosate, ndlr), il n'y aurait pas d'interdiction".

En réponse aux propos tenus par le ministre de l'Écologie, il précise qu'"il faut arrêter d'opposer l'écologie et l'agriculture (...) Il peut y avoir de temps en temps des points de vue qui divergent - je ne parle pas 'friction' - mais ils sont réglés en interministérialité". Nicolas Hulot a précisé qu'il ne se rendrait pas au Salon de l'Agriculture, mais cela n'a pas empêché Stéphane Travert de l'inviter.