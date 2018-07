et Claire Gaveau

publié le 31/07/2018 à 08:47

"L'affaire Benalla, ce n'est pas seulement l'affaire Benalla". Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture sous la présidence de François Hollande, s'est montré particulièrement critique vis à vis de la politique d'Emmanuel Macron. "La bataille qui est engagée aujourd'hui, c'est celle de la démocratie et de l'équilibre des pouvoirs", lance-t-il.



S'appuyant sur la polémique actuelle et la réforme de la constitution voulue par le gouvernement, le maire du Mans évoque les "questions démocratiques" qui se posent actuellement. "Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Emmanuel Macron aujourd'hui. Cette hyper-présidence a fini par se transférer sur les conseillers du président, chacun se sent avec des pouvoirs qui vont au-delà de ce que doit être la loi", critique-t-il.

Assurant que "la tempête est dans la démocratie", Stéphane Le Foll appelle dorénavant à l'unité de la gauche dans ce "vrai débat". "La gauche doit prendre toute sa place. Pour défendre la démocratie, il faut être capable de se rassembler sur l'essentiel", lance-t-il.