publié le 11/10/2018 à 11:23

La vidéo-verbalisation a été étendue récemment au stationnement dans les couloirs de bus et sur les pistes cyclables. À Paris, 400 contraventions par jour en moyenne sont établies et le système est redoutablement efficace.



"On zoome sur l'endroit qui est défini, c'est-à-dire le couloirs de bus", explique l'agent. Derrière son écran, cette femme assermentée par la mairie de Paris surveille la circulation. "Regardez, là le camion est sur la voie de bus. Je n'ai pas les yeux rivés sur l'écran en attendant que quelqu'un arrive. C'est pas le but, on est là pour faire respecter le code de la route, c'est tout", détaille-t-elle.

En moyenne, elle prend entre 40 et 50 clichés par jour qui déclenchent la procédure de vidéo-verbalisation. "Sur une quarantaine de procès-verbaux, environ 20 deux-roues sont verbalisés". "Vous avez aussi les stationnements sur les pistes cyclables, dans les couloirs de bus, tout ce qui est gênant".

Au total, préfecture de police et mairie de Paris, 400 vidéos procès-verbaux sont dressés chaque jour, en moyenne. "C'est évidemment un PV qui est encaissé par l'État, donc il n'y a aucun enjeu financier pour la ville de Paris. Notre enjeu c'est permettre aux piétons, aux vélos de trouver toute leur place dans Paris", souligne Colombe Brossel, l'adjointe en charge de la sécurité à la mairie de Paris.