publié le 13/07/2018 à 18:33

Entre le défilé militaire dans la matinée et le feu d'artifice dans la soirée, la circulation sera fortement perturbée à Paris le week-end du 14 Juillet. Comme tous les ans, la préfecture de police a mis en place des restrictions de circulation et de stationnement pour assurer la sécurité des célébrations de la fête nationale. Une sécurité particulièrement renforcée avec la finale de la Coupe du Monde dimanche 15 juillet.



Dès vendredi 13 juillet dans la soirée, 12.000 membres des forces de l'ordre sont déployés à Paris, ainsi que 3.000 personnels de secours.

Pour le défilé militaire qui aura lieu de 9 heures à 12 heures samedi matin, la zone allant de la place de l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde, en passant par les Champs-Élysées, est bouclée. Dès 6h30, tout un périmètre est interdit à la circulation, et il est interdit de stationner sur la célèbre avenue parisiennes et les rues aux alentours.

La circulation est également restreinte le soir. Le feu d'artifice de la Tour Eiffel sera tiré à 23 heures. Cela oblige la préfecture à sécuriser tout le périmètre autour du Champ de Mars, et au-delà. De 7 heures samedi 14 juillet à 3 heures du matin dimanche 15 juillet, il est interdit de stationner dans toute la zone autour du Champ de Mars, de la Tour Eiffel et du Trocadéro. La circulation y est également interdite.

Les transports en commun affectés

Plusieurs stations de métro et de RER seront également affectées par l'organisation des célébrations de la fête nationale. Les stations Tuileries, Concorde, Champs-Élysées-Clémenceau, Franklin D. Roosevelt, George V et Charles-de-Gaulle-Étoile sont fermées la journée du samedi 14 juillet dès la prise de service ou à partir de à partir de 6h30.



Pour le feu d'artifice, les stations Trocadéro, Passy, Dupleix, Boissière et La Motte Picquet Grenelle sont susceptibles de fermer à partir de 17 heures.



Les lignes de bus 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 47, 52, 58, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 96, PC1 et PC3 seront déviées ou limitées samedi 14 juillet en raison du défilé militaire.



À noter que sur la ligne de RER C, les accès aux stations Champ-de-Mars Tour Eiffel et Pont de l'Alma sont bloqués, à partir de 13 heures dimanche 15 juillet à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde.