publié le 18/10/2018 à 21:35

Son premier souvenir de football, c'est dans la cour du notaire du village : une ficelle tendue entre deux marronniers en guise de transversale. Depuis, Guy Roux en a écumé des rectangles verts. Près de 900 matchs sur le bord du terrain en Ligue 1 et 57 ans passés à l'AJ Auxerre, son club de cœur qu'il a rendu célèbre et qu'il a mené au sommet du foot français.



Guy Roux, c'est l'âme de l'AJA. Partisan du marquage individuel, il incarne le self-made man franchouillard, qui ne se contente pas du ballon rond pour ses affaires. Il a monté une auto-école, un cabinet d'assurance... Et poursuit aujourd'hui à 80 ans une carrière de consultant.

L'homme n'a jamais rien laissé au hasard. Très protecteur avec ses joueurs, qui y verront parfois un second père, Guy Roux n'hésite pas à s’immiscer dans leur vie privée. Le coach relève les compteurs des voitures au petit matin pour débusquer les virées nocturnes. Il a ses indics en boites de nuit ou aux péages pour repérer ceux qui sortent. Et les noctambules sont régulièrement écartés du terrain.

Fidel Castro avait proposé de lui offrir une île

Plutôt que de les envoyer en boite de nuit, Guy Roux préfère voir ses troupes ouvrir des livres. Le fan de Léo Ferré obligera même Basile Boli à s'abonner à France Loisirs pour le faire lire. Une surveillance, qui façonnera l'image du coach, réputé radin ou pour le moins économe.



Réputation dont se délecteront les Guignols et quelques publicitaires. Car l'homme au bonnet fait vendre : l'eau Cristalline, si bonne... Ou même les jeux vidéos. Le grand-père fait les belles heures de Play Station avec Guy Roux football manager. L'homme fera aussi quelques pas dans le cinéma. Ami de Gérard Depardieu, il entraîne Patrick Deweare pour le film Coup de tête.



Camarade de régiment de Lionel Jospin avec qui il a gardé des liens, Guy Roux, symbole hexagonal aurait aussi pu s'exporter. Fidel Castro avait proposé de lui offrir une île pour venir développer le football à Cuba. Guy Roux a refusé : trop attaché à son fief auxerrois.