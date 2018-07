publié le 24/04/2018 à 18:03

Entre le gouvernement et les grévistes, le bras de fer continue. Le Premier ministre a convoqué, dans une lettre, l'ensemble des syndicats de la SNCF et leurs responsables confédéraux le 7 mai prochain, à Matignon, pour des réunions bilatérales. Alors que la grève se poursuit, au 10ème jour de mobilisation, le trafic ferroviaire reste très perturbé.



Édouard Philippe, qui confirme la reprise progressive de la dette de la SNCF par l'État à compter du 1er janvier 2020, souligne que "cela demandera un effort supplémentaire des contribuables, qui apportent déjà chaque année plusieurs milliards d'euros au financement du système ferroviaire". Un effort nécessaire pour "couvrir ses coûts de fonctionnement et d'investir dans son entretien et dans son développement". Une annonce déjà faite par Emmanuel Macron le 12 avril dernier et qu'Édouard Philippe considère comme "la marque de l'attachement de l'ensemble de la Nation au service public ferroviaire".

"Ce pacte national ferroviaire est un engagement considérable pour le pays, je proposerai à chacune des confédérations de me rencontrer avec la ministre des Transports et vos délégations syndicales le 7 mai", poursuit le Premier ministre dans son courrier.

Et d'ajouter : "je souhaite que ces rencontres se déroulent dans le respect des concertations poursuivies entre-temps au sein de l'entreprise, de la branche et auprès de la ministre des Transports. Je réunirai également le 7 mai les dirigeants de la SNCF, les représentants de la branche ferroviaire, ainsi que ceux des usagers et des chargeurs".

Une réponse aux syndicats

La lettre d'Édouard Philippe répond à celle envoyée par l'intersyndicale à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, la semaine dernière. Dans cette missive, les syndicats de cheminots expliquaient avoir ressenti les annonces du projet de filialisation de l'activité fret, puis celle de la date d'arrêt des recrutements au statut de cheminot fixée au 1er janvier 2020, comme "une véritable provocation".



"Sur ces deux sujets, il était établi que les discussions devaient être menées avant que les décisions ne soient annoncées", avaient-ils écrit Élisabeth Borne. Les syndicats de la SNCF se réunissent mardi 24 avril, au dixième jour d'une grève qui perturbe encore fortement le trafic, pour débattre de la stratégie à adopter face à un gouvernement inflexible.



Le taux de gréviste s'élevait à 17,87% à la mi-journée, ce mardi, selon le groupe ferroviaire. C'est à peine plus que lundi, jour où le mouvement avait enregistré son taux le plus bas. Néanmoins, la mobilisation des agents indispensables à la circulation des trains reste élevée : 63,4% des conducteurs, 53,3% des contrôleurs et 26,3% des aiguilleurs. Un mouvement qui s'essouffle donc, mais qui ne désespère pas de faire plier le gouvernement.