et AFP

publié le 23/04/2018 à 17:41

La SNCF a annoncé lundi 23 avril, un taux de grévistes largement baisse au premier jour du cinquième épisode de grève, à 17,45%, soit le plus bas depuis le début de la grève, mais avec une mobilisation toujours forte des conducteurs, grévistes à 62,6%.



En termes de trafic, les perturbations resteront nombreuses mardi 24 avril, un TGV et Intercités sur trois, ainsi que deux Transilien et TER sur cinq.

Bien que légèrement plus perturbé sur les TGV, la trafic sera quasiment similaire à celui annoncé pour la journée de lundi sur les trains du quotidien et les Intercités. À l'international, en moyenne un train sur deux devrait circuler, selon les prévisions de la SNCF.

Le retour à la normale aura lieu mercredi matin aux environs de 8 heures, mais pas pour très longtemps. Le prochain épisode de la grève perlée aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 avril.