publié le 24/04/2018 à 13:52

La grève à la SNCF va-t-elle durer ? Les cheminots font grève deux jours sur cinq depuis le 3 avril, mais le gouvernement ne veut pas plier. Jean-Baptiste Djebbari, député REM de Haute-Vienne et rapporteur du pacte ferroviaire, regrette une situation "qui n'est pas optimale". "Les syndicats non progressistes, CGT et Sud-rail, ont réussi à attirer à eux les syndicats qui traditionnellement soutiennent les réformes du gouvernement".



Benjamin Amar, responsable de la politique revendicative de la CGT assure de son côté que le blocage pourrait durer encore longtemps. "Il est tout à fait possible que le gouvernement ait à subir la pression des syndicats pendant l'été", affirme-t-il.

Guillaume Pepy, patron de la SNCF, avait pourtant assuré sur RTL qu'il n'y aurait pas de grève cet été. "Il s'est pris pour le ventriloque des cheminots, il a eu tort", juge-t-il. "C'est sidérant qu'il ait dit ça, ça ne correspond pas à la réalité du terrain."