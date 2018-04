SNCF : "On a l'impression d'être utilisés, bafoués", dit la CFDT

publié le 19/04/2018 à 23:20

L'intersyndicale de la SNCF a claqué la porte des négociations avec la ministre des Transports Elisabeth Borne. Les cheminots n'ont que peu goûté d'apprendre dans la presse la date de la fin du recrutement au statut de cheminot : le 1er janvier 2020.



"Ce qu'on veut souligner, par un courrier qui va partir officiellement ce soir au Premier ministre, c'est surtout qu'on a besoin de discuter de la méthode", explique Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT-Cheminots.

"À aucun moment on nous a annoncé la décision de la suppression au 1er janvier 2020 de cette mesure. Et on l'apprend dans la presse ! Je crois que l'on a un problème de méthode dans le cadre de la négociation. Il faut absolument que l'on puisse aborder ces sujets sans tabous, en confiance. On a l'impression, aujourd'hui, d'être utilisés, bafoués. Clairement, on n'est pas dans une discussion franche", regrette-t-il. Et de déplorer : "On a également le sentiment que les services de madame la ministre n'ont pas les coudées franches".

Une porte ouverte

SI la négociation est suspendue, Elisabeth Borne a assuré sur RTL qu'elle restait "la voix du gouvernement". Toutefois, l'intersyndicale ne ferme pas la porte.



"Si le Premier ministre nous dit clairement que madame la ministre des Transports a le mandat de la négociation et peut véritablement négocier avec les organisations syndicales nous reprendrons les négociations", assure Didier Aubert.