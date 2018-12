et AFP

"Le salaire d'un travailleur au Smic augmentera de 100 euros dès 2019 sans qu'il n'en coûte un seul euro de plus pour l'employeur", a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée lundi 10 décembre. Au lendemain de cette annonce, le Sénat a validé en séance l’accélération de la hausse de la prime d’activité.



La Chambre haute du Parlement a voté un amendement visant à permettre, dès le 1er janvier 2019, la création d'une "bonification individuelle" intégrée au calcul de la prime d'activité. Un second amendement ouvre 600 millions d'euros de crédits. "Ce montant permet à peu près une augmentation de la prime d'activité de 70 euros", a indiqué Gérald Darmanin.

Ce second amendement "donne une sorte de blanc-seing au gouvernement pour agir de manière réglementaire", a estimé le rapporteur général du Budget Albéric de Montgolfier (LR). Le chef de file des sénateurs Républicains Bruno Retailleau a lui pointé "une sorte de jonglage avec des chiffres".

"Les choses sont assez gazeuses"

"Nous allons voter ces amendements même si nous considérons que les choses sont assez gazeuses", a-t-il ajouté. "Quand il y a le feu à la maison, on ne demande pas quelle est la taille de la chaussure du pompier." Marie-Noëlle Lienemann (CRCE, à majorité communiste) a elle dénoncé une "situation d'usine à gaz". "On n'est même pas capable, ici, de pouvoir comprendre ce qui est réellement proposé", a-t-elle souligné.



Interrogé par le rapporteur général du budget Albéric de Montgolfier sur le financement restant, le cas échéant, de la hausse de 100 euros par mois pour les salariés au Smic, Gérald Darmanin est resté vague : "Il se pourrait qu'il y ait une autre façon également de compléter l'action du gouvernement et l'annonce du président de la République pour bien obtenir les 100 euros au Smic à partir de 2019".