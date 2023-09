"Sept à Huit" - Interdiction de l'abaya : "À l'école, le port des signes distinctifs religieux est interdit", dit Edouard Philippe

Deux maladies auto-immunes ont transformé son visage, son physique. Ses cheveux, sa barbe, ses sourcils ont disparu. "Cela n'a aucune espèce de gravité. Ce n'est pas douloureux, c'est comme ça [...] On vit avec", souligne Edouard Philippe sur TF1. "Ma santé est excellente", assure le maire du Havre, "la ville de l'enracinement"."

Le président du parti Horizons (20.000 membres), lors de cette interview, est notamment revenu sur l'interdiction de l'abaya à l'école. Une décision, validée par le Conseil d'Etat, qui a fait polémique. Edouard Philippe soutient ce choix. "C'est un débat tranché depuis 2004 par Jacques Chirac", déclare-t-il.

Et de poursuivre : "À l'école, le port des signes distinctifs religieux est prohibé. L'abaya est un signe distinctif qui s'inscrit dans cette logique". Pour l'ancien Premier ministre, "la conception française est une conception dans laquelle le signe religieux distinctif n'entre pas dans l'école. Notre pays a plutôt intérêt à vivre avec ça."

"L'islam est en proie à un combat interne"

En un an, les atteintes à la laïcité à l'école ont augmenté de 120%, en raison notamment de la hausse des signalements liés au ports de signes et de tenues. "On a grandi dans un monde dans lequel l'esprit des Lumières, la raison, la science apparaissaient comme des intangibles", rappelle Edouard Philippe.

"On vit dans un pays qui est très profondément sécularisé, où l'importance de la religion dominante chrétienne, catholique, est devenue beaucoup plus faible." Et par ricochet l'Islam "qui se développe vite". Une religion "en proie en France et ailleurs à un combat interne entre une vision totalement obscurantiste et une vision beaucoup plus moderne". Selon lui, cet obscurantisme "exige de la part de notre pays, de notre système politique, de poser des interdits très clairs et de se battre."

Il parle d'un "combat intellectuel, politique, culturel." Et de conclure : "C'est un combat qu'il faut livrer."