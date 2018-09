et Thibaut Deleaz

publié le 12/09/2018 à 08:39

Un rapport remis au gouvernement propose de renforcer l'enseignement de l'arabe à l'école pour ceux qui le souhaitent, pour ne plus en laisser le monopole aux mosquées et lutter contre la radicalisation. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est dit prêt à le faire.



"C'est une solution absurde", dénonce Marine Le Pen sur RTL mercredi 12 septembre. "On est en train de nous vendre qu'on va apprendre aux enfants à parler arabe pour lutter contre l'islamisme."

"La langue c'est un véhicule de culture", souligne Marine Le Pen. "Bien sûr, il y a une grande culture arabe. Mais ici c'est la France, et moi je veux qu'on apprenne la culture française." L'arabe est déjà enseigné à l'école dans le cadre de l'enseignement de culture et de langue d'origine.

Après l'emballement qui a suivi son annonce sur le renforcement de l'enseignement de l'arabe pour ceux qui le veulent, Jean-Michel Blanquer a réaffirmé mardi 11 septembre sur LCI ne "jamais" avoir "dit que l'arabe devait être obligatoire à l'école primaire". "Mais nous avons intérêt à différencier la langue arabe d'un certain fondamentalisme religieux."