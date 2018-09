publié le 09/09/2018 à 21:14

Depuis presque 30 ans le sujet de la place de l'islam en France est prépondérant, selon Hakim El Karoui. Et c'est sur ce sujet que l'essayiste a réalisé un rapport qui pointe les dangers du salafisme et apporte des solutions pour le contrer, tout en permettant aux musulmans d'exercer leur culte en paix.



Parmi ces solutions : l'apprentissage de la langue arabe dans les écoles de l'Éducation nationale pour éviter que ce soit la prérogative des salafistes. "En 20 ans le nombre d'élèves qui apprennent l'arabe au collège et au lycée a été divisé par deux", confie Hakim El Karoui tout en expliquant qu'"il a été multiplié par dix dans les mosquées". Il est clair sur le sujet et ironise : "Si l'on veut envoyer les petits Français dans les mosquées, on ne met pas de cours d'arabe à l'école".

Pour Hakim El Karoui, le point central serait de "créer une organisation neutre et indépendante de tout pays qui pourrait lutter contre l'islamisme". Il ne se déclare cependant pas prêt à diriger une telle organisation et affirme qu'elle ne devrait pas non plus dépendre de l'État français. "Le sujet est la neutralité. Car pour l'instant les flux financiers sont opaques". Et pour rendre le financement du culte musulman en France plus clair Hakim El Karoui préconise l'instauration d'une taxe halal à l'instar de la taxe de cacheroute dans la religion juive.