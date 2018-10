publié le 25/10/2018 à 14:05

"Si vous m'incitez, je vais y réfléchir". Nicole Belloubet laisse planer le flou quand à une éventuelle participation à la campagnes des élections européennes de mai 2019. "C'est une question de tempérament. Je regarde d'abord et je dis non après", ajoute-t-elle.



La ministre de la Justice n'est pas la seule à se laisser tenter par le scrutin. Ségolène Royal aussi semble y songer. Interrogée sur la question à l'antenne de RTL, elle avait répondu : "On verra".

Ancienne socialiste, Nicole Belloubet a d'ailleurs assuré lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, que l'ancienne ministre de l'Écologie "a énormément de qualité. Elle a joué un rôle éminent dans notre pays. C'est une femme qui a des convictions. Ses critiques, c'est son droit. C'est une femme de qualité qui est un symbole pour les Français".