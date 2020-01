publié le 15/01/2020 à 09:00

La rupture. Ségolène Royal s'estime licenciée de ses fonctions d'ambassadrice des pôles, l'exécutif la sommant de taire ses critiques et envisageant de "mettre fin" à son rôle.

Invité à l'antenne de RTL, Gérald Darmanin revient sur cette affaire : "Je constate comme tout le monde que le Quai d'Orsay lui a écrit et que manifestement elle a répondu. Je pense que quand on est nommé par le président de la République à des postes aussi importants, un devoir de réserve s'impose. Quand on veut faire de la politique, on doit faire de la politique, indépendamment des nominations".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics ajoute "respecter le parcours de Ségolène Royal qui devrait tenir son devoir de réserve". "J'ai la jeunesse qui empêche de juger quelqu'un qui a une grande carrière politique. Peut-être devrait-elle refaire de la politique et ne pas attendre une nomination du président de la République. Je respecte mes aînés".

Ségolène Royal n'a pas l'intention de démissionner

"Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions au regard de vos récentes prises de parole publiques, qui mettent en cause la politique du gouvernement à la mise en oeuvre de laquelle, en votre qualité d'ambassadrice (...) vous êtes étroitement associée", ont écrit le 7 janvier les deux secrétaires généraux du Quai d'Orsay, François Delattre et Emilie Piette.

Sans tenir compte des précautions sémantiques du Quai d'Orsay qui emploi le verbe "envisager" et le conditionnel, l'intéressée affirme : "Je comprends par cette lettre que le président de la République va mettre fin à mes fonctions à un prochain Conseil des ministres puisque je n'ai pas l'intention de renoncer à ma liberté d'opinion et d'expression garantis par la Constitution. J'en prends acte".



Selon les informations du Canard Enchaîné, Emmanuel Macron aurait approuvé cette sanction,"à condition que l'intéressée ne soit pas 'humiliée'".