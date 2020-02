publié le 03/02/2020 à 13:00

Notre invitée l'historienne Catherine Dufour nous dresse le portrait d'Alan Turing, l'un des pères de l'informatique qui contribua à la victoire des Alliés durant la seconde guerre mondiale. Son fait d'arme : avoir réussi à déchiffrer Enigma, machine de guerre de l'Allemagne nazie. Grâce à cet exploit, il sauva des milliers de vies, et raccourcira la guerre de plusieurs mois.

À quoi ressemblait la machine Enigma des nazis ? Combien de temps a-t-il fallu à Alan Turing pour décrypter les messages codés d'Enigma ? Pourquoi son exploit est-il resté inaperçu de nombreuses années ? A-t-il souffert de cette absence de reconnaissance ? Pourquoi la couronne d'Angleterre a-t-elle attendu l'année 2012 pour le réhabiliter ? Quel prix porte aujourd'hui son nom ? Qui a décidé que son portrait serait sur les billets de 50 livres l'année prochaine ?

Notre invité nous racontera également la fin de vie de ce mathématicien de génie, qui imaginait déjà dans les années 1950 l'intelligence artificielle, mais qui fut surtout arrêté et jugé pour homosexualité, avant d'être castré chimiquement, et de mourir brutalement à l'âge de 42 ans en 1954. On ne saura jamais si Alan Turing s'est ou non suicidé, pourtant plusieurs personnes avaient intérêt à le voir disparaître ...