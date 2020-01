Que cherche Facebook avec l'intelligence artificielle ?

publié le 15/01/2020 à 20:00

Notre invité Antoine Bordes est directeur du centre européen de recherche en IA (Intelligence Artificielle) de Facebook, il nous invite à pénétrer dans son laboratoire pour découvrir les dernières recherches en matière d’Intelligence Artificielle...

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ? à quoi ressemble le laboratoire de recherche en IA de Facebook France ? Quand a-t-il été créé ? Quels sont les outils déjà mis en place grâce à l’intelligence artificielle par et pour Facebook ? L’IA va-t-elle à terme remplacer les humains chez Facebook ?



On vous explique comment l’IA est un rempart contre la haine, les violences, le terrorisme et la pédopornographie mais aussi comment Facebook, toujours grâce au recherches en IA, pourra aider à la protection des espèces en danger et soyons plus léger, vous saurez également comment l'IA vous permettra d'être toujours tiré à quatre épingles en sortant de chez vous ! Notre curiosité vous embarque vers un futur pas si lointain...