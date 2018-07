publié le 27/10/2016 à 16:19

"Mon électorat est populaire, ce sont des ploucs". Cette phrase a-t-elle été prononcée par Nicolas Sarkozy ? À l'Agence France Presse le 18 octobre dernier, l'ancien président de la République était convié à prendre part à un déjeuner en compagnie de la direction et d'une partie de la rédaction. Des échanges "en off" ont pourtant fuité. L'Obs révèlera quatre jours plus tard la polémique du "plouc".



Une nouvelle affaire pour l'ancien chef de l'État, qui échoue toujours à refaire son retard sur son principal rival dans la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé. La petite phrase fait le tour d'Internet même si l'entourage de Nicolas Sarkozy dément fermement cette sortie. Thierry Herzog, avocat de l'ancien président, annonce même qu'une plainte va être déposée pour diffamation contre l'AFP et L'Obs.

Selon Paris Match, le président de l'AFP aurait décidé de réagir en envoyant un courrier à l'ancien président de la République pour "présenter ses excuses personnelles et professionnelles". Il expliquerait que Nicolas Sarkozy aurait en réalité interpellé ses interlocuteurs du jour pour leur dire : "Je sais bien que vous pensez que mes électeurs sont des ploucs".



"Ce déjeuner et nos échanges étaient placés sous la règle professionnelle du 'off'. Force est de constater que cette règle n'a pas été respectée. Nous le regrettons sincèrement. Des propos mal rapportés et sortis de leur contexte ont pu créer confusion et contresens", aurait écrit Emmanuel Hoog dans le courrier dévoilé par Paris Match. Le responsable déplorerait également une fuite qui porte "atteinte à l'image" de l'AFP dont "la réputation et l'indépendance sont reconnues dans le monder entier".