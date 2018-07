publié le 25/02/2017 à 08:42

Alors que s'ouvre le 54e Salon de l'Agriculture, ce samedi 25 février à Paris, le président de la République a inauguré cette édition, pour la 5e et dernière fois de son mandat. Accompagné du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, il est arrivé à Porte de Versailles à 6h30. Le chef de l'État a tenu à placer cette édition sur le thème de la "solidarité", dans un contexte noirci par des crises à répétition. "Aujourd'hui s'ouvre un Salon qui n'est pas comme les autres, marqué par une profonde tristesse et par la gravité des crises que nous traversons", a-t-il déclaré en référence à la mort récente du président de la FNSEA, Xavier Beulin. François Hollande a inauguré une plaque commémorative en son honneur, avant de saluer le travail du syndicaliste et chef d'entreprise : "Il avait alerté sur l'importance des crises climatique, sanitaire et économique que traverse l'agriculture. Ce message doit être entendu par l'ensemble de la société", a ajouté le président de la République.



Il a d'abord passé de longues minutes avec les producteurs de fromage de chèvre, avant un passage chez les producteurs laitiers. Une entrevue un peu trop rapide au goût de certains producteurs : "Il ne s'est pas arrêté. Il y a deux ans il s'était arrêté, l'année dernière il a refusé de nous voir", dénonce Thierry, un producteur de lait, sur BFMTV. François Hollande a également posé avec "Fine", la vache star de l'édition 2017, une Bretonne Pie Noir.



Éprouvé par deux ans de crise, le monde agricole espère retrouver un peu d'optimisme à l'occasion de la 54e édition de ce rendez-vous annuel qui sera marqué également par le défilé de la plupart des candidats à l'élection présidentielle. À moins de deux mois du premier tour de ce scrutin, ils sont soucieux de se concilier un monde agricole et rural en pleine mutation. Avec des millions de canards abattus dans le sud-ouest depuis janvier pour cause de grippe aviaire pour la deuxième année consécutive, le découragement pointe même chez les agriculteurs exposants du salon, qui sont pourtant parmi les plus compétitifs et organisés du pays.