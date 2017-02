INVITÉ RTL - Le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h45.

Crédit : Maxime Carignano / RTL Stéphane Le Foll, invité de RTL le 1er juillet 2016

par Eléanor Douet publié le 02/02/2017 à 06:52

Le gouvernement avait été plutôt discret sur l'affaire Penelope Fillon, mais les accusations lancées par François Fillon ont changé la donne. Mercredi 1er janvier, le candidat à la présidentielle a estimé être victime d'un "coup d'État institutionnel de la gauche", après les nouvelles révélations du Canard enchaîné. Une accusation qui a fait réagir Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et invité de RTL ce jeudi. "Renvoyer la responsabilité sur un coup d'État ? Moi, il y a deux, trois ans, on m'avait accusé d'être à la tête d'un cabinet noir. Un cabinet noir qui devait être à la cave ou je ne sais où. C'est une manière de faire qui n'est pas acceptable", a-t-il estimé à l'issue du Conseil des ministres.



Au micro d'Elizabeth Martichoux, Stéphane Le Foll évoquera également le résultat de la primaire de la gauche, remportée par Benoît Hamon, le 29 janvier dernier face à Manuel Valls. Le ministre de l'Agriculture n'a toujours pas indiqué s'il apportera son soutien au candidat dans sa course à l'Élysée. Toujours à l'issue du Conseil des ministres, ce proche de François Hollande a expliqué prendre du temps et réfléchir avant de se positionner.



"Benoît Hamon, il faut aussi qu’il donne, avec ce qu’est son programme, les signes pour rassembler. On a été dans un gouvernement. On ne peut pas faire comme si cinq ans ne s’étaient pas passés, on ne construit pas l’avenir en oubliant ce qui a été fait", a-t-il prévenu.



