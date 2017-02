Décès de Xavier Beulin : "On perd là notre premier défenseur"

publié le 20/02/2017 à 19:02

C'est un Salon international de l'agriculture endeuillé qui ouvrira ses portes samedi 25 février. Dimanche 19 février, Xavier Beulin. "C'est un choc, confie Jean-Luc Poulain, président du salon. On était ensemble avec Xavier deux jours la semaine dernière, à parler de ce salon. Il espérait bien y être présent et faire passer des messages que malheureusement la trajectoire de la vie en a voulu autrement." Jean-Luc Poulain présente le défunt patron du premier syndicat agricole comme "un visionnaire de l'agriculture". "Il avait toujours un, deux ou trois coups d'avance sur l'ensemble des agriculteurs", décrit-il.



Dans ce salon, Xavier Beulin aurait aimé, selon lui, agir auprès des candidats à la présidentielle. Celui qui déplorait une absence de programme sur l'agriculture pour les candidats à l'Élysée aurait aimé "avoir un débat sur leur vision de l'agriculture car lui était résolument tourné vers l'avenir. Il n'était pas intéressé par l'agriculture d'hier, ce qui l'intéressait c'était les agricultures de demain, parce qu'il défendait tous les types d'agriculture. (...) C'est ce qui le passionnait, l'animait, et c'est le cœur du débat qu'il aurait souhaité avoir la semaine prochaine", raconte Jean-Luc Poulain. "Il me disait 'il faut profiter de cette semaine de Salon où l'on va être un peu plus tournés vers les médias qu'habituellement pour que les candidats se dévoilent sur leur programme, leur vision de l'agriculture'."

Xavier Beulin, héraut d'un secteur en crise

Jean-Luc Poulain l'affirme sans détour, le monde agricole "perd l'un de ses plus grands visionnaires de l'évolution de l'agriculture. Il était présent sur tous les fronts (...) il était de tous les combats pour le revenu des agriculteurs. C'est évident qu'on perd là notre premier défenseur", affirme-t-il. En 50 ans, la France a perdu plus de 3 millions d'agriculteurs, au nombre de 900.000 aujourd'hui. "L'ambiance est morose dans les campagnes puisque le revenu agricole est en berne de partout et qu'il nous faudra au moins trois ans pour nous remettre de cette année (...) j'aimerais qu'à la fin de ce Salon il y ait une prise de conscience du travail réel que font les agriculteurs au quotidien depuis des décennies", affirme Jean-Luc Poulain. François Hollande inaugurera le Salon samedi 25 février. Un hommage sera rendu à Xavier Beulin.