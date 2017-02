publié le 20/02/2017 à 10:56

Depuis 2010, il était le patron de la FNSEA, le premier syndicat agricole de France. Xavier Beulin s'est éteint brutalement dimanche 19 février, à 58 ans. Apprécié de certains, le producteur céréalier était aussi décrié par d'autres, qui lui reprochait sa double-casquette. Xavier Beulin était également le président du groupe agro-industriel Avril, qui totalise un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros dans le commerce de l'huile dans 22 pays. "Il est présenté comme un agro-business man froid. En réalité, c'était quelqu'un de très sensible, à l'écoute", salue Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, qui a travaillé auprès de lui pendant de nombreuses années.



"Il savait que beaucoup attendaient de lui, il voulait toujours rassurer ceux qui allaient moins bien", se souvient Christiane Lambert. La vice-présidente de la FNSEA affirme que Xavier Beulin était un bourreau de travail, "il ne se ménageait pas".

Il voulait que l'agriculture soit reconnue comme un secteur économique de premier plan Christiane Lambert Partager la citation





Xavier Beulin a récemment publié un livre intitulé "Notre agriculture est en danger", où il ouvre des pistes pour sortir de la crise dans laquelle le monde agricole est plongé depuis des années. "Lorsque Xavier a été élu en 2010, son objectif c'était que la France retrouve sa place de leader, il voulait que l'agriculture soit reconnue pour ce qu'elle est c'est-à-dire un secteur économique de premier plan", rappelle Christiane Lambert. "Il souffrait de voir qu'année après année nous perdions des places".

Dans son livre, Xavier Beulin annonçait 20.000 fermes menacées de fermeture. Si Christiane Lambert ne confirme pas ce chiffre, elle évoque un contexte très difficile. "Aujourd'hui il y a énormément d'agriculteurs qui souffrent. En 2015, 30% d'entre eux gagnaient moins de 400 euros par mois. On peut avoir de doux rêves, mais la réalité est tout autre, et Xavier était dans le monde économique réel".

L'agriculture, victime d'une "sous-considération et d'un matraquage médiatique"

Pour la vice-présidente de la FNSEA, il y a urgence à résoudre ce problème "franco-français d'un certain nombre de charges et de normes qui pèsent trop sur l'agriculture, mais aussi d'une sous-considération et d'un matraquage médiatique. Laissez les agriculteurs respirer", tonne Christiane Lambert. "Xavier souffrait de ce harcèlement permanent contre l'agriculture. C'est un métier noble, nous allons le voir au salon de l'agriculture, tout le monde va défiler pour nous le dire. Alors pourquoi tout au long de l'année nous recevons autant de critiques ? Respectons les agriculteurs pour ce qu'ils sont", demande Christiane Lambert.



À moins d'une semaine du début du salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris, la disparition de Xavier Beulin laisse un grand vide. "J'ai beaucoup de mal à envisager les semaines qui viennent sans lui", avoue Christiane Lambert. "C'était un capitaine énergisant et rassurant. Beaucoup de gens venaient au stand pour le saluer, l'encourager, pour lui dire 'tiens bon on est avec toi'. Nous ne sommes pas dupes, on sait qu'il y avait de la controverse mais les gens avaient besoin de le côtoyer, de l'approcher", explique la vice-présidente de la FNSEA. "Il nous manque, nous avons eu des centaines de témoignages sur nos mails, nos portables depuis hier soir. Le monde agricole est abasourdi et la campagne toute entière pleure aujourd'hui".