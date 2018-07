publié le 26/07/2016 à 19:57

Jean-François Copé a tenu un discours de fermeté sur l'antenne de RTL après la prise d'otages et l'assassinat d'un prêtre qui ont eu lieu dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, ce mardi 26 juillet près de Rouen. Le député-maire de Meaux s'est exprimé en demandant au gouvernement "de réagir" et de "réorganiser les services de renseignement qui ont été démantelés au fil du temps".



Le candidat à la primaire du parti Les Républicains s'est dit "bouleversé comme tous les Français pour cette nouvelle abomination, et bien naturellement je considère que ça suffit, il faut cogner très fort pour une raison très simple : la stratégie depuis des années de l'État n'est pas bonne". Le député a demandé avec autorité "une sanction pour les personnes qui tiennent des propos islamistes radicaux".

Jean-François Copé a appelé de ses vœux une série de mesures pour changer "notre approche contre le terrorisme". Il demande "plus de policiers, de gendarmes, de magistrats, de gardiens de prisons et de places de prison", pour une meilleure sécurité. Le député estime dans le même temps qu'il faut "une chaîne judiciaire complètement spécialisée dans la lutte contre le terrorisme avec un parquet national antiterroriste dédié, avec 50 000 nouvelles embauches". Il conclut finalement ses propos en demandant au gouvernement de réagir rapidement, "sinon ce sont les extrémistes qui le feront."