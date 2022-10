Réforme des retraites : selon Nicolas Sarkozy, utiliser le 49.3 est "une preuve de faiblesse"

Jamais à court de conseils. En retrait de la vie politique, Nicolas Sarkozy observe la bataille engagée entre le gouvernement et les oppositions sur la réforme des retraites. Une course qui pourrait terminer sur un recours au 49.3 qui déclencherait une motion de censure et une dissolution de l'Assemblée lancée par Emmanuel Macron.

Est-ce la bonne solution ? Non, selon l'ancien président de la République. Et quoi de mieux que sa propre expérience pour illustrer ses propos ? Retour sur les coulisses politiques de la réforme des retraites de 2010.

Invité à s'exprimer sur l'avenir des institutions français lors d'un colloque à l'Institut de France le 5 octobre, Nicolas Sarkozy a déclaré : "J'ai été président de la République cinq ans, je n'ai jamais utilisé le 49.3" de la Constitution. Pourquoi ? "Parce que pour moi, le 49.3 c'est une preuve de faiblesse", a-t-il affirmé sans détour.

Si j'avais utilisé le 49.3 (...) je pense que je prenais un risque de violences Nicolas Sarkozy

"Je l'ai refusé pas au nom de considérations institutionnelles, mais politiques" car "la démocratie sans politique, c'est la démocratie des technos, a-t-il ajouté. Nous avons eu quatre manifestations avec trois millions de personnes dans la rue, il n'y a pas eu une violence. Si j'avais utilisé le 49.3 et contraint l'Assemblée à voter, je pense que je prenais un risque de violences", a-t-il estimé.

Au moment où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'interrogent sur la méthode à employer, Nicolas Sarkozy a jugé bon de rappeler que "le débat au Parlement, c'est un peu comme la vapeur dans la cocotte minute. Si vous laissez sortir un peu de vapeur c'est mieux pour ne pas risquer l'explosion".

