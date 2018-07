publié le 30/11/2017 à 18:00

C'est un phénomène qui "a pris de l'ampleur ces dernières années". Le sénateur de l'Essonne et ex-maire de Massy, Vincent Delahaye (UDI), a présenté jeudi 30 novembre une proposition de loi pour punir plus sévèrement les "rodéos urbains". Il porte le texte avec deux autres élus du département de grande banlieue parisienne : le député Robin Reda (Les Républicains) et le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain (UDI).



Ce dernier explique au micro de RTL qu'il s'agit d'abord d'augmenter "très fortement" les amendes, et d'augmenter "les possibilités de confiscation voire de destruction" des motos-cross, scooters, mini-motos et autres quads. Enfin, l'élu souhaite développer la prévention "parce qu'il faut impérativement qu'on explique pourquoi ce comportement doit s'arrêter de façon de mettre en sécurité tous nos concitoyens".

Les élus réclament également des "instructions plus claires" de la part du ministère de l'Intérieur et appelle le gouvernement à "se saisir" de ce "sujet transpartisan", pour intégrer ses propositions dans un projet de loi. À défaut, ils espèrent une adoption par le Sénat "au printemps". "Il y a un sentiment d'impunité", a estimé devant la presse Vincent Delahaye.

Les gens sont de plus en plus exaspérés" Vincent Delahaye (UDI), Robin Reda (LR) et Jean-Marie Vilain (UDI) Partager la citation





Engendrant de fortes nuisances sonores, les "rodéo-urbains" sont à l'origine de plusieurs drames. Parmi eux, celui de Villiers-le-Bel à la suite duquel deux jeunes sont morts en 2007, après la collision de leur mini-moto avec une voiture de police. Depuis les émeutes qui avaient suivi dans le Val-d'Oise, policiers et gendarmes hésitent à poursuivre les auteurs de rodéos.



"Les gens sont de plus en plus exaspérés", ont prévenu les trois élus. Eux veulent "agir avant qu'il y ait de nouveaux drames" ou que "certains se fassent justice eux-mêmes". Cet été, plusieurs accidents mortels ont eu lieu en banlieue parisienne. En mars, un homme excédé a tiré à la carabine sur un adolescent en scooter à Bagneux (Hauts-de-Seine).



"Il faut que ça cesse avant que j'ai des parents qui viennent me voir en me disant il faut faire un énième marche blanche dans les rues de Viry-Châtillon parce que leur enfant aura été victime - qu'il soit sur le scooter ou sur le trottoir - d'un de ces comportements", explique Jean-Marie Vilain.

Un délit de "rodéo motorisé"

Le texte prévoit d'inscrire un délit de "rodéo motorisé" dans le code pénal, qui serait puni par une amende de 3.750 euros et une confiscation du véhicule. S'ils mettent en danger la vie d'autrui, les conducteurs risqueraient jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.



La proposition de loi prévoit également de permettre la confiscation immédiate des quads et mini-motos non homologués. Certains engins de ce type n'ont normalement rien à faire sur la voie publique, mais les confisquer n'est actuellement possible qu'en cas de récidive.



Le texte propose enfin d'alourdir les peines et amendes encourues par les revendeurs et les utilisateurs d'équipements non homologués, comme les pots d'échappement débridés, beaucoup plus bruyants que ceux de série.