Rodéos urbains : le ras-le-bol des maires

De plus en plus de jeunes en scooter ou en quad organisent des courses illégales à grandes vitesses dans les rues, parfois en centre-ville. Mais ces agissements entrainent des problèmes de sécurité et de nuisances sonores.



Le maire de Chalon-sur-Saône a écrit au ministre de l'intérieur le 18 juillet dernier et aimerait que sa commune serve de ville test en la matière. Les maires d'Ile de France se plaignent également régulièrement. Les habitants ont parfois le sentiment qu'il y a une impunité pour ces jeunes parce que les policiers interviennent très peu.

Les prix explosent dans les boutiques d'aires d'autoroute. Auto-Plus a mené l'enquête dans 128 stations-service sur les principaux axes autoroutiers. 10 prix de produits ont été relevés (sandwichs, gâteaux, bouteille d'eau, soda etc.).



Alors qu'au supermarché ce panier de 10 produits revient à un peu plus de 10 euros, dans les 128 stations-service, la facture moyenne s'élève à un peu plus de...30 euros ! Avec des produits facturés jusqu'à 9 fois leur prix.



Ce sont les stations de la grande distribution qui proposent le panier au "meilleur tarif". Mais cela ne les empêche pas de multiplier la note finale par près de 2,5, alors que les produits viennent de leur propre circuit de distribution.

