Robert Ménard va sortir un livre sur la ville de Béziers

publié le 04/03/2019 à 11:30

À plus d'un an des élections municipales, Robert Ménard fait le point. Le maire de Béziers devrait sortir un livre "avant l'été", selon une information révélée par Le Parisien, le 2 mars dernier. Au programme de ce nouvel ouvrage : "Les difficultés qu'il a pu rencontrer à la tête de l'Hôtel de ville", note le journal.



Reste à savoir si des pistes concernant une éventuelle candidature pour les élections municipales de 2020 y seront distillées. À noter que le livre de Robert Ménard paraîtra aux éditions Mordicus, dirigées par Emmanuelle Ménard, son épouse et députée de l'Hérault.



En 2014, Robert Ménard, divers droite mais à l'époque soutenu par le Front national, avait récolté 46,98% des voix, contre 34,62% pour le candidat de l'UMP, Élie Aboud et 18,38% pour le candidat socialiste Jean-Michel du Plaa.