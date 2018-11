publié le 21/11/2018 à 00:53

La campagne d'affichage initiée par Robert Ménard à Béziers avait suscité un tollé politique et médiatique. Mais la justice lui a donné raison. Des associations féministes qui attaquaient le maire de Béziers ont été débouté de leur demande concernant la campagne d'affichage en faveur du TGV dans cette ville de l'Hérault.





L'affiche, mise en place en décembre 2017, montre une femme ligotée sur des rails, hurlant à l'approche d'une locomotive à vapeur en arrière plan, assortie du commentaire en lettres capitales : "Avec le TGV, elle aurait moins souffert!". Cette affiche ne constitue "pas une promotion des violences faites au femmes", malgré le fait que certains aient pu considérer qu'elle relevait "d'un humour douteux et provocateur", relève le tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement transmis par la mairie.

"Les affiches litigieuses ont pour objet de promouvoir la présence d'une ligne TGV à Béziers, qui est un objectif d'intérêt général", poursuit le tribunal, écartant les arguments des six associations dont "Chiennes de Garde" et "Osez le féminisme" qui attaquaient la mairie de Robert Ménard. L'affiche avait suscité également l'indignation de nombreux politiques, jusqu'à la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes Marlene Schiappa, qui avait dénoncé une "campagne une fois de plus odieuse". Robert Ménard avait fait retirer les affiches au lendemain de leur mise en place, après le tollé.