Retraites : "Édouard Philippe s'est placé lui-même dans l'impasse", selon Mazerolle

publié le 05/01/2020 à 20:59

Édouard Philippe a un mot d'ordre à respecter, celui que lui a donné Emmanuel Macron, à savoir trouver un compromis le plus rapidement possible. Avant même de parvenir à un accord global qui ne se ferait pas en quelques jours, il doit trouver le moyen de mettre fin à la confrontation qui bloque le pays depuis un mois.

Le Premier ministre doit trouver le moyen de changer la nature du conflit et il ne peut pas y parvenir sans faire la paix avec les syndicats réformistes, CFDT, Unsa et CFTC et pour cela donc, renoncer à l'âge pivot qui est devenu le point de fixation qui fige la situation. C'est une grosse concession mais si son objectif est de parvenir à mettre en oeuvre la réforme des retraites dans des conditions acceptables, il n'a pas vraiment le choix.

Édouard Philippe s'est placé lui-même dans l'impasse. En exigeant l'adoption d'un âge pivot, il a rompu la confiance avec les syndicats et c'est à lui de réparer son erreur en concédant le geste nécessaire pour leur prouver qu'il les respecte.