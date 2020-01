publié le 12/01/2020 à 17:14

Y-a-t-il une fissure dans le front syndical contre la réforme des retraites ? C'est ce que laisse entendre l'UNSA et son secrétaire général. Face à Muriel Pénicaud lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 12 janvier, le syndicaliste a déclaré que la "lutte est quotidienne et ce n'est pas forcément les manifestations de rue ou les grèves (...) Il y a un temps de dialogue".

Laurent Escure a adressé un message aux autres syndicats, notamment à la CGT : "Je voudrais alerter sur ces collègues de syndicats qui ont très politisé le mouvement social. Avec des revendications reprises par des instrumentalisations de la part de Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la grève générale, applaudi par Marine Le Pen. J'ai même vu que Olivier Faure (premier secrétaire du Parti socialiste, ndlr) reprenait des éléments de langage de la CGT".

Et d'ajouter : "Peut être qu'il veut gagner en couleurs mais je ne suis pas sûr qu'il gagne en surface. Quand on politise un mouvement social, on prend toutes les chances de le réduire et de le radicaliser".