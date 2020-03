Retraites : Aubry estime que le recours au 49.3 serait "un scandale démocratique"

publié le 28/02/2020 à 16:51

En pleine campagne des municipales à Lille, Martine Aubry garde un œil vigilant sur la politique nationale, en particulier les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. L'édile socialiste, qui brigue un quatrième mandat, s'alarme face au risque d'un recours à l'article 49.3 de la Constitution.

Cet article, qui permet au gouvernement d'imposer l'adoption d'un texte par l'Assemblée, immédiatement et sans vote, en engageant sa responsabilité, serait "un scandale démocratique", met en garde l'édile sur BFM TV.

Et l'ex-ministre de l'Emploi et de la Solidarité du gouvernement Jospin de poursuivre : "Il faut que le gouvernement comprenne qu'on ne peut faire passer comme une lettre à la poste une réforme aussi importante". Selon elle, les députés de gauche "font leur travail" en se battant "pied à pied pour éviter que cette réforme ne passe".

"Travailler plus" pour "toucher moins"

Avec la réforme voulue par le gouvernement, "qui met à bas un des éléments majeurs de notre pacte social", a-t-elle affirmé, "plus aucun Français ne sait ce qu'il touchera à la retraite" et "il sait simplement qu'il va sans doute toucher moins" et "travailler plus aussi".

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a laissé ouverte mardi 25 février la possibilité de recourir au 49.3 sur cette réforme, alors que la majorité dénonce "l'obstruction" de la gauche de la gauche sur le texte.